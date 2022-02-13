مهرجان الخصومات من لولو هايبر ماركت Lulu market اليوم ولمدة أيام على المنتجات الغذائية كلها

بخصومات متميزة نقدم لكم أقوى الخصومات الحصرية ضمن عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية من مهرجان لولو السنوي Lulu hyper market offers، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أهم وأكبر أماكن البيع بالتجزئة بسعر الجملة، وتتوفر بالفروع خصومات عديدة على أسعار البسكوتات والمخبوزات بأنواعها، وغيرهم من خصومات على أسعار الأجهزة بأنواعها، وأدوات المطبخ، كل هذه الخصومات وأكثر نقدمها لكم فقط عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الطماطم الشيري المغربية، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار خس الأيس بيرج المصري، وكذلك توجد تخفيضات أخرى على أسعار البروكلي المصري، وبرتقال أبو صرة بالكيلو، والبطاطا الحلوة المصرية، كما لديهم خصم آخر على سعر الكلمنتين المغربي، كما لديهم عرض مميز على سعر التفاح الأحمر والذهبي السوري، وأيضاً يوجد خصم خاص بالفروع على أسعار الجوافة المصرية.

عروض مميزة من لولو اليوم Lulu big offers لفترة محدودة

تتوفر بالفروع خصومات حصرية متنوعة اليوم من لولو هايبر ماركت على غيرهم من منتجات، ومنهم: خصم مميز على سعر أوزي لحم الغنم الكامل بالكيلو مع سلطة، وكذلك خصم آخر منهم على سعر اللحم البقري بالخضار، وغيرهم على أسعار فريكة لحم الغنم بالكيلو، وغيرهم على سعر مجدرة الدجاج، والكشري المصري، وغيرهم من خصومات على أسعار كسكسي لحم الخروف، وكذلك خصم آخر على سعر مسخن الدجاج بالكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر مسخن الدجاج بالكيلو، وتنزيلات في الفروع على أسعار مقلوبة لحم الخروف لالكيلو، وخصم آخر على سعر صالونة السمك، وعلى سعر الدجاج المغربي المحمر، وعلى سعر المحشي المصري بالكيلو.

خصومات لولو السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكميات Lulu Ksa big offers

خصم مميز آخر من لولو ماركت اليوم بفروع المملكة العربية السعودية على أسعار: الجرابا الحلوة، وغيرهم على سعر مايروما بيستا، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار هريسة اللوز، وكذلك خصم آخر منهم على سعر الكنافة بالجبنة، وغيرهم على سعر الفطير المشلتت المصري.