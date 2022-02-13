الأمم المتحدة تدعو إلى تجريم عمليات تجنيد الأطفال فى النزاعات المسلحة

جدة - نرمين السيد - دعت "فيرجينيا جامبا"، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ولجنة حقوق الطفل، إلى إنهاء تجنيد الأطفال وتجريمه ومنعه، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة أو المعروف بأوباك (OPAC)، واليوم العالمى لمكافحة استغلال الأطفال كجنود.





كما دعت المسؤولة الأممية - فى بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - الدول على نحو مشترك للتصديق على الأوباك "البروتوكول الاختيارى" والالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال فى قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم، مع ضرورة دعم إعادة اندماجهم فى مجتمع يعد بحمايتهم.

وأوضحت أنه تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170 ألف طفل من القوات المسلحة والجماعات المسلحة منذ بداية ولاية "الأطفال والنزاع المسلح"، ولعب البروتوكول الاختيارى (الأوباك) المعتمد فى مايو 2000 دورا فى تحقيق هذا الإنجاز، وصدقت عليه 172 دولة، والتزمت جميعها بعدم تجنيد أى شخص دون سن 18 فى ساحة المعركة، مؤكدة أن البروتوكول الاختيارى كان منارة فى تأسيس إجماع عالمى على أن الأطفال لا مكان لهم فى الحرب.

وقالت المسؤولة الأممية، إنه وفقا لدراسة تطور ولاية "الأطفال والنزاع المسلح" بين عامى 1996-2021، فإن أكثر من ثلث جميع الانتهاكات الجسيمة التى حدثت منذ 2005 تضمنت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع.

ووفقا لآخر تقرير سنوى للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح: فى عام 2020، جنّدت القوات المسلحة أكثر من 8,500 طفل، ومن بين هؤلاء الأطفال كان 85 % من الأولاد فى الخطوط الأمامية، واستُخدمت الفتيات بشكل أساسى فى أدوار داعمة بما فى ذلك التنظيف أو الاستعباد الجنسى أو زواج الأطفال.

يُشار إلى أن قرار مجلس الأمن 2427 (2018)، ومبادئ باريس، دعت إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج للأطفال الذين تم تجنيدهم وإطلاق سراحهم طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعى والعمر، ويجب أن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسى والاجتماعى والتعليم.

وشجع القرار جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها سياسيا وماليا، بما فى ذلك للتحالف العالمى لإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذى تشترك فى رئاسته اليونيسف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.