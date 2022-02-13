عاجل.. عمدة كييف: على العالم أن يساندنا الآن

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، اعتبر عمدة كييف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسعى للقوة العالمية"، مضيفًا: "يجب أن يعلم الغرب أن الدور سيكون على دول البلطيق بعد أوكرانيا.. إننا فقط البداية".
وتابع كليتشكو، أنه عندما يتحدث المستشار الألمانى أولاف شولتس ورؤساء دول آخرون مع بوتين، ويجب أن يوضحوا له، أن "بلادنا بأكملها ستتصدى لأى هجوم، وستكون هناك عواقب وخيمة".
ويتفاقم التوتر على الحدود الأوكرانية، وسط تكهنات غربية وأوكرانية بوقوع غزو روسى وشيك على أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو، مؤكدة أنه مزاعم غربية كاذبة.
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