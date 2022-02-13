إصابات كورونا فى القارة الإفريقية تتجاوز 11 مليونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز فى بيان اليوم الأحد، أن إجمالى حالات الوفيات بفيروس كورونا بإفريقيا قد بلغت 243 ألفا و503 حالات.

وأوضحت المراكز فى أحدث إحصائيات صادرة اليوم، أنه تم إعطاء أكثر من 220 مليونًا و617 ألفًا و343 لقاحًا فى جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالى حالات التعافى 10 ملايين و29 ألفًا و702 حالة، ويوجد فى جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.