رابط تمويل شركة أصول الجديد بالسعودية وآلية التسجيل

تمويل شركة أصول الحديثة هي إحدى الشركات المالية البارزة في المملكة العربية السعودية التي تقدم هذا النوع من التمويل للأفراد وتؤكد الشركة أنها تدرك تمامًا أهمية تحقيق التطلعات المالية للحصول على تمويل شخصي لـ الأفراد ، لذلك تقدم الشركة حلولاً مالية مصممة لتناسب أفراد المجتمع السعودي ومواكبة الاحتياجات المالية المتغيرة ، وفيما يلي سنقوم بالربط بأساليب التقديم للحصول على التمويل الشخصي من أصول الحديثة ، بالإضافة إلى توفير رقم اتصال لطلبات التواصل السريع مع خدمة العملاء بالشركة.

رابط تمويل شركة أصول

كما ذكرنا ، تقدم الشركة العديد من التمويلات للأفراد ، بما في ذلك تمويل التورق والتمويل الشخصي الشرعي ، بالإضافة إلى تمويل مرابحة الأسهم ، يمكن لفريق العمل الحالي للشركة تقديم الدعم اللازم وتطوير الخدمات المالية لتلبية جميع العملاء ، وبالتالي الحفاظ على أبلغت الشركة بالتغييرات والمتطلبات المادية للمواطنين السعوديين.

كيف اسجل في تمويل اصول الحديثة

تسجيل الدخول إلى موقع أصول

أدخل اسمك الكامل والبريد الإلكتروني لاستكمال نموذج التمويل

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية المخصص

أدخل رقم الهاتف ، إذا تم تنشيطه

كتابة صاحب العمل

اكتب الراتب الإجمالي الذي حصل عليه المستفيد من التمويل

اكتب اسم المدينة في الحقل المخصص لذلك

بخصوص رقم الاتصال يمكن التواصل مع الشركة على الرقم التالي: “920027275”.

قرض الشركات من أصول

يساعد هذا التمويل في تحقيق أعلى قيمة للعملاء مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنويع الأموال المتاحة بما يتناسب مع أهداف العميل الاستثمارية واحتياجاته التمويلية في العملية الحالية. يمكن تقديم الطلبات بطريقتين سيتم مناقشتهما في الفقرة التالية.

كيفية التسجيل بتمويل الشركات 2022