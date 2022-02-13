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أفضل تمويل شخصي بدون ضامن من شركة تمويل بتقسيط ميسر

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عمر شويل - جدة أفضل تمويل شخصي بدون ضامن من شركة تمويل بتقسيط ميسر - ثقفني

أفضل تمويل شخصي وهو نوع من أنواع التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب أو حتى ضامن ، تقدمه شركة النايفات للمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم الفردية. تقدم الشركة حلول سداد مرنة لكل من القطاعين العام والخاص ، وتتيح الشركة لعملائها الاستفادة من التسهيلات التمويلية المقدمة من خلال برنامج القرض الذكي الفوري ، بحيث تبلغ القيمة الإجمالية حوالي 300 ألف ريال سعودي ، دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو عدمه. الضامن الشخصي. فيما يلي نستعرض مزايا وشروط وطرق الحصول على قرض شخصي.

أفضل تمويل شخصي بدون كفيل عبر النايفات

  • تبدأ مبالغ التمويل الشخصي المقدمة من 10،000 ريال سعودي وتصل إلى 300،000 ريال سعودي
  • متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
  • شروط سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا
  • الرسوم الإدارية ، لا يلزم الدفع المسبق
  • توفر شركة النايفات منتجات متنوعة للعملاء حسب احتياجاتهم
  • من الممكن تجديد التمويل مرة أخرى.

معايير قبول طلب التمويل من شركة النايفات

  • أولا ، يجب أن يكون موظفا في الوكالة المركزية لشركة نايفات
  • يجب ألا يقل عمر هذا الشخص عن 20 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا
  • في القطاع العام أو الخاص يجب ألا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي
  • ثلاثة أشهر متتالية من العمل في القطاعين العام والخاص
  • أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد ولم تتأخر في سداد قروض سابقة.

أوراق يجب رفعها لطلب التمويل الشخصي

  • في البداية ، يجب الحصول على نموذج واستكماله لتقديم طلب التمويل.
  • عنوان بلد العميل
  • يجب تقديم آخر ثلاثة كشوفات مصرفية مع راتب مختوم ومعتمد
  • رقم الحساب بصيغة IBAN أو رقم البطاقة
  • مطلوب إقرار صحي للمبالغ التي تزيد عن 200،000 ريال سعودي
  • بطاقة عمل توضح الرتبة العسكرية أو المسمى الوظيفي
  • إرسال خطاب من جهة العمل متضمنًا تفاصيل الراتب
  • يجب الاعتراف بالتزامات العميل والإفصاح عنها.

الية التسجيل بتمويل النايفات إلكترونيا

  • أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى شركة النايفات
  • اختر التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية
  • انقر فوق تطبيق
  • ستظهر صفحة تسجيل الشركة
  • إذا لم يكن لديك حساب ، يرجى التسجيل لإنشاء حساب
  • سيظهر لك الآن نموذج لعرض البيانات
  • ثم انقر فوق إرسال.

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