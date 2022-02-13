نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022 للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بمختلف مدارس جمهورية مصر العربية يبحثون في كل مكان عن رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، البوابة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم على الشبكة من أجل إعلان نتائج الطلبة والطالبات عليها، وتتخصص المنصة في عرض درجات الطلاب ونتائجهم عليها، وذلك من أول المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وفي مقال اليوم سنوضح لكم طلابنا الأعزاء رابط بوابة التعليم الأساسي وخطوات استخراج مختلف النتائج الدراسية من الموقع بكل سهولة.

بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022

غالبية نتائج الطلبة في مختلف المراحل الدراسية في جمهورية مصر العربية ستظهر على بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، ولذا عدد كبير من الطلبة والطالبات يبحثون عن رابط البوابة للاستعلام عن نتائجهم الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، فمثلًا نتيجة الشهادة الإعدادية التي ينتظرها الطلاب في الوقت الحالي ستظهر على موقع البوابة، بالإضافة إلى نتائج الصف الأول والثاني الثانوي لعام 2022، وكل هؤلاء الطلاب في الوقت الحالي يبحثون عن رابط البوابة، ولذا في الفترة التالية سنوضح لكم رابط البوابة لتقوموا باستخراج النتائج بكل سهولة.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022

من المفترض أن تظهر نتائج الطلاب من أول الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022، ولذا فكل الطلاب يبحثون حاليًا عن رابط البوابة، وللعلم أن أن النتائج تظهر إلكترونيًا عبر الشبكة، ويُستعلم عنها وفقًا للخطوات التالية:

على الطلاب من مختلف المراحل الدراسية زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي الموجود على الشبكة العنكبوتية.

الموجود على الشبكة العنكبوتية. يبدأ الطالب بإدخال رقمه القومي في الخانة المحددة لإدخاله.

يختار المرحلة الدراسية التابع لها هل ابتدائي أو مرحلة الإعدادي أم الثانوي.

يختار الصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي الأول.

الخطوة الأخيرة هي نقره على زر عرض النتائج.

علمًا بأن نتائج الصف الثالث الإعدادي لم يتم بعد الإعلان عنها، وكل محافظ يعتمد نتيجته ثم يُعلن بعدها على الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى نتيجة المرحلة الابتدائية قد ظهرت بالمدارس وأصبحت متاحة الآن على الموقع، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها.