أخبار اليمن : تنبيه هام .. كتلة غبار واسعة في 3 محافظات

تنبيه هام .. كتلة غبار واسعة في 3 محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد، سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الواسع الانتشار.
وأوضح المركز في نشرته الجوية ، ان صحارى محافظات حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، تشهد أجواء مغبرة بسبب كتلة غبار واسع الانتشار مصدرها شمال شرق الجزيرة العربية.
وأشار إلى تدني الرؤية الأفقية في مطار عتق إلى ثلاثة آلاف متر وفي مطار سيئون إلى أربعة آلاف متر .
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد توقع المركز أن يمتد تأثير موجة الغبار هذه ليشمل أجزاء من محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ولكن بصورة أخف.
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