نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل تسجيل دخول reef.gov.sa دعم ريف 1443 sdb ومربي المواشي “أنعام mewa.gov.sa” شروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول reef.gov.sa دعم ريف 1443 sdb وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، وذلك للاستعلام عن نتائج الاستحقاق على بوابة موقع ريف حيث يتم التعرف على الأهلية من خلال منصة الدعم الريفي برقم الهوية، رقم ريف المجاني، وما هو دعم ريف، كلها من الأمور التي تحظى باهتمام أهل الريف السعودي، هذا وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه عن إطلاقه ليكون عونا ودعما لصغار المربين وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث قامت الوزارة بوضع عدد من فئات المشروعات التي يتم تقديم الدعم عليها وفق عدد من المعايير والشروط التي يجب اتباعها عند القبول والتسجيل، كما قامت الوزارة عبر برنامجها بتحديد ألية صرف الدعم الشهري وكيفية التسجيل للحصول عليه وخاصة للراغبين في استكمال مشروعاتهم دون عقبات تواجهها في ظل التحديات الجديدة.

تسجيل دخول reef.gov.sa دعم ريف 1443 sdb

تتيح الوزارة التسجيل الإلكتروني لطلب الدعم على البرنامج التنموي لدعم ريف طوال الشهر وتقوم أيضا بتحديد ألية موعد الرد على الاستحقاق والذي يتم بعد دراسة الطلبات بشكل جيد والتأكد من الالتزام بشروط الحصول على هذا الدعم وحسب فئات المشروعات المدرجة في البرنامج والتي يتم تقديم الدعم عليها فقط، ويأتي البرنامج ضمن العديد من البرامج التي تقوم المملكة بتقديمها عبر وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لدعم المتعثرين في النفقات المعيشية أو المشروعات الصغيرة، كما تقوم مؤسسات المملكة أيضا بدعم العاطلين عن العمل ودعمهم للحصول على فرص وظيفية أو مشروعات صغيرة خاصة.

شروط الحصول على دعم ريف

تم وضع عدد من الشروط العامة التي يجب الالتزام بها في البرنامج التنموي ويكون تلخيص أهم الشروط كالتالي:

الالتزام بالمشروعات التي يقر البرنامج تقديم الدعم عليها.

يتم تقديم الدعم للمواطن السعودي الجنسية.

يكون في السن المناسب لإقامة المشروع ومتابعته.

يتم عمل حساب بنكي خاص له.

يقوم بعمل دراسة جدوى مناسبة للمشروع لضمان أن يكون له ربح.

لا يجب أن يكون حاصلا الدعم من ثلاثة برامج.

يكون على المواطن الحصول على وثيقة العمل الحر وتراخيص المشروع.

يتم صرف مبلغ شهري من 1000 إلى 4000 ألاف ريال شهريا لمدة عام واحد.

موعد نتائج الأهلية في دعم ريف

يتاح التسجيل طوال الشهر على أن يتم الرد خلال 60 يوم عمل أو بحد أقصى ثلاثة اشهر من موعد تقديم الطلب، ويتم الإعلان عن نتائج أهلية الدعم في نهاية كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الدعم على الحساب البنكي له، ولا يتعارض الدعم مع مستفيدي الضمان الاجتماعي أو المتقاعدين.

الاستعلام عن استحقاق الدعم الشهري

يجب أن يكون المواطن مسجلا من قبل في برنامج الدعم التنموي ريف تسجيل دخول وقام بالحصول على الرقم السري للدخول. يتيح الرابط إنشاء حساب جديد على “برنامج ريف“. يتم الدخول على الرابط بالرقم السري الذي قام بالحصول عليه عند التسجيل. يقوم باستخدام أيقونة “ابدأ”. يتم نقر أيقونة “عرض” للتعرف على نتائج الاستحقاق.

رقم ريف المجاني

يتم إتاحة الاتصال على رقم خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء في أيام العمل الحكومي على رقم 19930 رقم الدعم الريفي الشامل للمواطنين.

ما هو دعم ريف والأنشطة المستفيدة من برنامج دعم ريف الحكومي

برنامج دعم ريف هو برنامج تنموي يستهدف القيام بتنمية المجتمع الريفي وساء زراعي أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة وتربية الماشية والأسماك والدواجن وإنتاج عسل النحل وغيرها من الأنشطة الريفية، وذلك من أجل تنمية الريف السعودي تنمية مستدامة، ويقوم البرنامج على النهوض بالريف وتطويره، والعمل على زيادة الإنتاجية باستخدام أحدث الوسائل والنظم الحديثة، ومن أهداف البرنامج أيضا العمل على خلق مجتمع منتج متكامل.

الدخول على رابط التسجيل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة .

. النقر على أيقونة طلب الخدمة.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد في أسفل الصفحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

أكد كلمة المرور التي اختارتها سابقاً.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

إضافة رقم الهاتف الجوال.

أُنقر على أيقونة تأكيد.

سيتم فتح صفحة جديدة أدخل بها جميع البيانات المطلوبة.

الصور التالية ستشرح تفاصيل التقديم على منصة دعم صغار مربي الماشية.

وبذلك نكون قد تناولنا من خلال هذا التقرير الإجابة على ما هو دعم ريف بالتفصيل، وكذلك شرحنا كيفية التسجيل على رابط الدعم الريفي، والرقم المجاني لدعم ريف للاتصال هاتفيا بهذا الرقم لمزيد من المعلومات التفصيلية، و الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية لنتائج الأهلية والاستحقاق للدعم، كما استعرضنا أيضا الشروط التفصلية للحصول على دعم برنامج ريف الحكومي بالمملكة السعودية.