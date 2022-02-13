طريقة شحن جواهر فري فاير free fire gems من خلال ID الخاص بكل لاعب

تعتبر لعبة فري فاير من الألعاب الإلكترونية المشهورة والجديدة على مستوى العالم ويعد شحن جواهر فري فاير من الأساسيات في اللعبة لأنها تمكن اللاعب من شراء الأسلحة والملابس الخاصة بالشخصيات والسكنات وتطوير شخصية اللاعب وشراء البطاقات الخاصة بالمعركة أو الباتل باس وعلى الرغم من انتشارها بشكل كبير بين لاعبيها لكنها لا تمنحهم جواهر فري فاير مجانا ويبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة شحنها عبر موقعنا الرائع.

طريقة شحن جواهر فري فاير

أولا نقوم بتسجيل الدخول على موقع اللعبة.

بعد ذلك نقوم بكتابة اسم الدولة والكود الخاص بها التي تنتمي إليه بمجرد تسجيل الدخول.

ثم نبحث عن اسم اللعبة فري فاير Free Fire ثم نختار طريقة الدفع.

ثم ندخل رقم المعرف الخاص باللاعب ال ID.

بعد ذلك نقوم باختيار كلمة جواهر التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، بعد ذلك ستصله رسالة تأكيد عملية الشحن.

يذهب اللاعب إلي اللعبة ويتأكد من شحن الجواهر على حسابه.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يقوم اللاعب بالذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة فري فاير.

تظهر قائمة كبيرة نضغط على قيمة جواهر فري فاير.

ثم ننقر فوق زر بدء القرصنة الآن.

بعد ذلك يمكننا الانتقال إلى صفحة أخرى عن طريق الضغط مرة أخرى على الرمز.

ثم يمكن لللاعب أن يقرر المستوى الأخير الذي وصل إليه في اللعبة سواء كان أعلى من 20 أو أقل.

بعد ذلك يقوم اللاعب بإدخال رقم ID الخاص به ويسجل الدخول باسم المستخدم الخاص به حتى يتم ربط الحساب ويتم الدفع.

يقوم الموقع بتوضيح الخطوات الذي يجب اتخاذها حتى تكتمل عملية الدفع.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكن دفع الرقم مجاني على حساب شخصي في اللعبة باستخدام ID الخاص باللاعب.

مميزات لعبة فري فاير