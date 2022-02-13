عاجل.. أوكرانيا: المجال الجوى سيبقى مفتوحا

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن المجال الجوى سيبقى مفتوحًا، مؤكدين أن كييف تعمل على منع المخاطر لشركات الطيران المدنى، وذلك تزامنًا مع تصاعد التوترات على حدود أوكرانيا وتكهنات غربية بوقوع غزو روسى لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ميخائيلو بودولياك، أحد مستشارى مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوى فى ظل التصعيد مع روسيا. وأضاف بودولياك: "النقطة الأهم هى أن أوكرانيا نفسها لا ترى أى جدوى من إغلاق المجال الجوى، هذا هراء، وفى رأيى يشبه نوعًا من الحصار الجزئى".

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