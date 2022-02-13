اليوم.. الجمعية الاتحادية الألمانية تنتخب رئيسا جديدا للبلاد

جدة - نرمين السيد - ويحظى الرئيس الاتحادى الحالى فالتر شتاينماير، بحظوظ أوفر لإعادة انتخابه مجددا، إذ يحظى بدعم واختيار أحزاب الائتلاف الحاكم وهى الحزب الاشتراكى الديمقراطى (الذى ينتمى له شتاينماير) وحزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر (الليبرالي)، وكذلك اختارته المعارضة المكونة من الحزب المسيحى الديمقراطى حزب المستشارة السابقة ميركل والحزب المسيحى الاجتماعى. ويتنافس شتاينماير أمام الطبيب اليسارى جيرهارد ترابرت، ومرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" رجل الاقتصاد اليمينى الشعبوى ماكس أوتى. ويشكل الحزب الاشتراكى الديمقراطى والخضر والديمقراطيون الأحرار والحزبان المسيحيان جميعا 1223 عضواً من أصل 1472 فى الجمعية التى ستختار الرئيس الاتحادى لألمانيا.

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