عاجل- ألمانيا: لا نتوقع نتائج من المحادثات مع بوتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، أنها لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية، لكن مصدرا رسميا أوضح فى الوقت نفسه أنه من المهم إجراء حوار بين الطرفين من أجل فهم مخاوف موسكو بشكل أفضل.





كما أوضح أن المستشار الألمانى، أولاف شولتز، سيبلغ بوتين أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا يمكن إلا أن ينظر إليه إلا كتهديد خطير. وأضاف أن شولتس سيناقش خلال زيارته المقبلة إلى كييف سبل استقرار الاقتصاد الأوكرانى، كما سيؤكد لبوتين على وحدة الغرب وقسوة العقوبات المتوقعة.

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