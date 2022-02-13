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عمر شويل - جدة أعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول من العام الدراسي 2022، وذلك بعد انتهاء أعمال النتيجة من قبل كنترول الاعدادية في بني سويف، حيث بلغت نسبة النجاح في الاعدادية في بني سويف للترم الأول نحو 73.91% للطلبة المنتظمين في حين بلغت نسبة النجاح للمنازل نحو 51.39%، واستطاعت إدارة بني سويف التعليمية الحصول على المركز الأول من بين الادارات التعليمية في المحافظة.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف برقم الجلوس 2022:-

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف، الاستاذ محمد عبد التواب وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، والذي أعلن بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور المحافظ، بأن نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف تم رفعها على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم في بني سويف، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس، حيث تظهر له النتيجة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن تزاحم الطلاب على الموقع قد يؤدي إلى وقوعه على فترات.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في بني سويف معرفة النتيجة، من خلال مشاركتنا في البحث عنها وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة، قم فقط بترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نحاول أن نعرض النتيجة فور تمكننا من ذلك.

من جهته قدم الدكتور المحافظ هاني محمد غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في اعدادية بني سويف ، وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق طموحاتهم وطموحات بلدهم الكبير مصر، والذي يسعي الجميع إلى أن يكون من بين الدول المتقدمة، خاصة وأنه يمتلىء بالعقول القادرة على ذلك، كما أن بلدنا الحبيب مصر يمتلك موارد مادية وبشرية هائلة تجعله في مصاف الدول المتقدمة.

من جهة أخري فقد أشار الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بأن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول في اعدادية بني سويف قد بلغت هذا العام نحو 73.91%، وأن تلك النسبة يمكن أن ترتفع خلال الفصل الدراسي الثاني، في حالة ما إذا استعد أبناؤنا الطلبة والطالبات جيداً للفصل الدراسي الثاني والذي سوف يبدأ بعد أيام قليلة.