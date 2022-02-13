عاجل- موسكو: لا نبالى بالعقوبات وكلما ضغط الغرب سيكون ردنا أقوى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، قال تاتارنتسيف: "خضعنا فى الأساس للعديد من العقوبات، وكان لذلك أثرًا إيجابيًا على اقتصادنا وزراعتنا".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف السياسى المخضرم: "بات اكتفاؤنا الذاتى أكبر، وتمكنا من زيادة صادراتنا، لا أجبان إيطالية، أو سويسرية لدينا، لكننا تعلمنا صناعة أجبان روسية بنفس الجودة باستخدام وصفات إيطالية، وسويسرية"، مؤكدًا أن "العقوبات الجديدة ليست أمرًا إيجابيًا، لكنها ليست بالسوء الذى يتحدث عنه الغرب".

كما اعتبر السفير الروسى أن دول الغرب تجهل عقلية الروسية، قائلاً: "كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسى أقوى"، مشددًا فى الوقت ذاته على أن موسكو تحاول تجنب الحرب، وقال: "هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقًا، فآخر ما يريده الناس فى روسيا هو الحرب".

وتأتى تصريحات السفير الروسى تزامنًا مع تفاقم التوترات على الحدود الأوكرانية، حيث يتهم الغرب موسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرتها تقريبا بأكثر من 130 ألف جندى.