إجلاء وتهديدات وحظر طيران.. طبول الحرب تدق على حدود أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بلغ منسوب التوتر بين روسيا وأوكرانيا ذروته خلال الأيام الماضية، خصوصا بعدما واصلت روسيا حشدَ مزيد من القوات على حدودها مع أوكرانيا، إذ تقدِر المصادرُ عدد القوات الروسية المتمركزة فى مواقع قريبة من حدود كييف بنحو 130 ألف جندى.





على وقع هذا التوتر، أعلن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لأى هجوم مفاجئ، فيما هددت واشنطن بالرد بشكل حازم حال إقدام موسكو على غزو أوكرانيا، كذلك أمر البنتاجون 160 فردا من الحرس الوطنى بالخروج من أوكرانيا. كما أغلقت شركات التأمين الغربية الأجواء الأوكرانية، وأجلت العديد من الدول دبلوماسييها ودعت رعاياها لمغادرة كييف.

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