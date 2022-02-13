الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثى فى صعدة

جدة - نرمين السيد - وقال قائد "ألوية صقور اليمن" العميد أحمد القطريفى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - إن "قوات الجيش أفشلت عملية تسلل هجومية لمليشيا الحوثى على سوق آل ثابت المركزى والتباب المطلة عليه فى صعدة"، مشيرا إلى تكبيد المليشيا خسائر فى الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استهداف تعزيزات كانت فى طريقها لإسناد المليشيا.

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