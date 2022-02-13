جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، المواطنين القبرصيين إلى تجنب السفر تماما خلال الفترة القادمة إلى أوكرانيا؛ فى ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة الاضطرابات فى المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبرص تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.