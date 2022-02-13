طريقة عمل الكيك المالح في المنزل بمكونات غير مكلفة واقتصادية

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طريقة عمل الكيك المالح من الوصفات المميزة التي عرفت في المطبخ الفرنسي، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة وهو قريب جداً من طعم البيتزا، وهي سهلة التحضير ويمكن استخدام بعض بقايا الأطعمة الموجودة في البيت، وعادة ما تبحث كل ربات البيوت بشكل دائم عن طرق جديدة ووصفات لكي تقوم بإعدادها دائما للعائلة في الأوقات المختلفة، حيث يشعر الجميع بالملل من الوصفات المتكررة، وطريقة عمل كيكة المالح من أسهل الطرق والتي لا تحتاج لوقت ومجهود ولا مكونات مكلفة، فتابعونا لنتعلم معاً طريقة تحضيرها.
طريقة عمل الكيك المالح
كما نعلم جيداً أن الكيك من الوصفات ذات الطعم الرائع والشهي، والتي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومتعددة، وكما نعلم جيداً أن الكيكة من وصفات الحلويات، فهل جربتم يوماً كيك مالح يختلف طعمه عن الكيك الحلو، فالبعض يرفضون القيام بتلك التجربة ويخشون فشلها، ولكن الكيك المالح يتميز بطعم في غاية الروعة ولذيذ للغاية.
المكونات:
- 3 كأس دقيق أبيض.
- 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.
- كأس كبير لبن.
- نصف كأس زيت ذرة.
- ملعقة ونصف بكينج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سكر.
- نصف كأس لانشون مقطع مكعبات.
- نصف كأس جبنة فيتا.
- فلفل ألوان مقطع.
- زيتون مخلي مقطع دوائر.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير نخلط البيض مع السكر ويتم خفقهما جيداً من خلال المضرب الكهربائي.
- نضع الفلفل الأسود للبيض مع خفقه، ثم نضيف الزيت واللبن ونخفق باقي المكونات جيداً.
- نضع الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء ونقلبهما، ثم نضيف عليهما المكونات السائلة ونقلبهم لتتجانس المكونات.
- نضيف الجبن الشيدر والفيتا والزيتون والفلفل الألوان واللانشون.
- وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس، ثم نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من السمن والدقيق.
- يسكب خليط في الصينية وندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة، لمدة 35 دقيقة لتنضج تماماً، مع اختبار النضج من خلال وضع خلة أسنان في الكيكة، فإذا خرجت دون العجينة فهذا يدل على نسويتها تماماً.
- تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، ثم تقطع وتقدم مع كوب الشاي في وجبة الفطور أو العشاء وبالهناء والشفاء.
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