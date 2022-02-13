موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ينتظر الملايين من عُشّاق كُرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022م، وذلك بعد خسارة المنتخب الأخضر بهدفين دون رد أمام المنتخب الياباني في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، على ملعب سايتاما 2002 في اليابان، وذلك في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

وننشر موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في مشاهدمة المباراة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

من المقرّر أن يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلًا على المنتخب الصيني في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الثّالث بتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

الموعد المحدد مبدئيًّا للمباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2022.

والموعد النهائي لم يتحدد بعد، إذ من المقرر أن يتحدد مع الإعلان عن الملعب الذي يستضيف الفريقين.

ورغم خسارة المنتخب السعودي من نظيره الياباني، فإنه ما زال على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.

يحتاج المنتخب السعودي الفوز على المنتخب الصيني للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وبالنسبة للتنين الصيني فقط انتهت آماله في التأهل لكأس العالم بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 5 نقاطٍ، ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة على أرضه يوم ثم مباراته الأخيرة على أرضه أمام أستراليا يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، ويضمن المنتخب السعودي صعوده النهائيات للمرة السادسة في تاريخه بحال فوزه المباراة المقبلة أمام الصين، أو التعادل على الأقل في مباراته أمام أستراليا، ومع ذلك فإن البطل والوصيف يتأهلان مُباشرة للمونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقًا دوليًّا ضد خامس أميركا الجنوبية في شهر يونيو 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

ويُمكن لعشاق كرة القدم السعودية، متابعة المباراة القادمة التي تضم المنتخبين السعودي والصيني في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022م، من خلال قنوات SSC السعودية، التي أُطلقت مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى البطولات القاريّة، ومن الممكن متابعة هذه المباراة على القناة السابعة SSC7 السعودية، أو متابعتها من خلال الإنترنت عبر منصّة شاهد.