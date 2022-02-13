بالدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة أعتمد الاستاذ الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية للمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول في اعدادية بني سويف نحو 73.91% بالنسبة للطلبة المنتظمين، ونحو 51.39% للطلبة المنازل، وذلك وسط حضور وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف الاستاذ محمد عبد التواب، وقيادات كنترول الشهادة الاعدادية في بني سويف.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2022 برقم الجلوس:-

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة بني سويف قد بلغ هذا العام نحو 61 ألف و 536 طالب، حضر منهم امتحانات الفصل الدراسي الأول نحو 61 ألف و91 طالب، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية لهذا العام نحو 73.91%.

وأشار السيد المحافظ بأنه يسعده أن يقدم التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في محافظة بني سويف والسادة اولياء الأمور، حيث تمني سيادته للطلبة والطالبات المتفوقين في الشهادة الاعدادية في المحافظة دوام التفوق، حيث ناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق، لأنه يمثل التحدي الحقيقي بالنسبة لأبناؤنا الطلبة والطالبات ويجب أن يضعوا في نصب أعينهم كيفية الحفاظ على هذا التفوق.

ويمكن لطلبة وطالبات الاعدادية في محافظة بني سويف معرفة نتيجتهم من خلال الرابط الذي وفرته مديرية التربية والتعليم في بني سويف من أجل نشر نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022، حيث يمكن معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس، كما أنه يسعدنا تلقي رسائلكم التي تتضمن طلب معرفة النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نحاول جاهدين من أجل البحث عن النتيجة ثم عرضها لكم في أسرع وقت ممكن.

من جهته قال الاستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بأن إدارة بني سويف التعليمية قد جاءت في المركز الأول وذلك في مؤشرات النجاح حيث بلغت نسبة النجاح بها نحو 88.19%، ثم تلتها إدارة ببا التعليمية في المركز الثاني بنسبة 83.77%، ثم إدارة ناصر التعليمية في المركز الثالث بنسبة 77.75%، ثم إدارة الواسطى التعليمية في المركز الرابع بنسبة نجاح بلغت 65.97% .