خطوة استفزازية.. فلسطين تندد بنقل مكتب نائب إسرائيلى إلى حى الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بما يحدث فى حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة، مؤكدة أن ذلك "يعتبر إمعانًا إسرائيليًا رسميًا فى عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير واقعها القائم التاريخى والقانونى والديموغرافى، لخدمة روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية".





وحسبما جاء فى بيانها، أدانت الخارجية الفلسطينية "اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحى الشيخ جراح بحماية من شرطة الاحتلال، وقيامهم بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "إقدام المتطرف، النائب، بن جابير على نقل مكتبه إلى حى الشيخ جراح، خطوة استفزازية تصعيدية تهدد بإشعال الأوضاع، وجرها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتوائها".

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