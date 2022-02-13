زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 39.7 كيلومتر، وشعرت نامواك (التى يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة) الواقعة على بعد 59 كيلومترا من مركز الزلزال، وكلافيريا (10.600 نسمة) وهى على بعد 61 كيلومترا، بالزلزال على أنه هزة خفيفة.

واستنادا إلى البيانات الزلزالية الأولية فمن المحتمل أن الناس شعروا بالزلزال فى منطقة مركز الزلزال، والذى يعتقد أنه لن يسبب أى أضرار جسيمة.