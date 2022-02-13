جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 39.7 كيلومتر، وشعرت نامواك (التى يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة) الواقعة على بعد 59 كيلومترا من مركز الزلزال، وكلافيريا (10.600 نسمة) وهى على بعد 61 كيلومترا، بالزلزال على أنه هزة خفيفة.
واستنادا إلى البيانات الزلزالية الأولية فمن المحتمل أن الناس شعروا بالزلزال فى منطقة مركز الزلزال، والذى يعتقد أنه لن يسبب أى أضرار جسيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.