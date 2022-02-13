اختطاف 5 موظفين أمميين فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم كبير مسؤولى الأمم المتحدة فى اليمن، راسيل جيكى، إن الاختطاف كان يوم الجمعة فى محافظة أبين، لافتًا إلى أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات لإطلاق سراحهم".
وأوضح مسؤول بمكتب الأمم المتحدة فى عدن، أن من بين المختطفين 4 يمنيين.
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