نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم الكشف والاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو نستعرضه الان مع حضراتكم

الان استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتيجة القبول الموازي على مستوى شتي المحافظات العراقية تستمر حولها معدلات البحث على جوجل بالتزايد من اجل اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة، حيث سبق وأن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة وفرت إمكانيات فحص واجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وراء فحص واستعلام تلك النتائج بعد الانتهاء من أعمال رفعها بشكل مؤكد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي التي تم الانتهاء على مستوى جميع المحافظات العراقية بدون استثناء، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على مستوي شتي المحافظات

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتيجة القبول الموازي بإمكان جميع المتقدمين عليها الان اجراء الاستعلام عنها بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تلك النتائج أصبحت معلنة على مستوى شتي المحافظات العراقية بعد الاعلان على أنها أصبحت معلنة بقبول نحو 22 ألف متقدم فى شتى المحافظات العراقية، عليه جاءت خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال فتح الرابط التالي”هنا“

الخطوة الثانية:- البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور بمنتهي السهولة على شكل ملفات جاءت على شكل pdf

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.