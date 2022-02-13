إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

فاز الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في انتخابات الجمعية الاتحادية الألمانية،

وحظي شتاينماير بتأييد معظم الأحزاب السياسية الرئيسية قبل انتخابه اليوم، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأعيد انتخاب الرئيس الألماني بأغلبية كبيرة من قبل الجمعية التي تتألف من أعضاء مجلس النواب في البرلمان وممثلين عن 16 ولاية ألمانية.

وقال شتاينماير في خطاب أمام الجمعية بعد انتخابه "أنا مسؤول عن كل الأفراد الذين يعيشون في بلدنا. أنا لا أنتمي إلى حزب، نعم لكنني لست محايدا عندما يتعلق الأمر بقضية الديمقراطية".

وتابع: "كل من يناضل من أجل الديمقراطية سوف يجدني إلى جانبه. ومن يهاجمها سأكون ”خصمه".

وقبل فوزه بالرئاسة عمل شتاينماير وزيرا للخارجية لولايتين خلال حكم المستشارة أنغيلا ميركل وشغل في السابق منصب كبير موظفي المستشار الأسبق غيرهارد شرودر.

ويتمتع رئيس ألمانيا بسلطات تنفيذية محدودة لكنها تعتبر سلطة أخلاقية مهمة.

وعقب نتيجة الانتخابات البرلمانية الفوضوية في 2017، ساعد شتاينماير في تشجيع السياسيين على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بدلا من اللجوء إلى انتخابات جديدة.