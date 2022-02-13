عاجل.. مستشار الأمن الأمريكى: يجب أن يستعد العالم لاجتياح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، أوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى "لدينا معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا". وأشار سوليفان إلى أن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية، موضحا "لا يمكن تحديد اليوم الذى ستغزو فيه روسيا أوكرانيا".

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