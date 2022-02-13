الطائرات العراقية توجه ضربة لأحد أوكار الإرهاب فى وادى زغيتون

جدة - نرمين السيد - وجهت طائرات "إف - 16" العراقية ضربة لأحد أوكار الإرهاب فى وادى زغيتون بمحافظة كركوك، اليوم الأحد، حيث تمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش بالمنطقة، حسبما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمنى بالعراق.





وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية إنه "بعد الضربات الموجعة التى نفذتها القطعات الأمنية، وبإسناد جوى لاستهداف أوكار الإرهابيين فى المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها فى الوديان ومناطق أخرى واهمة أنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا". وأضافت أن الضربة "أدت الى تدمير وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أنها "ستعلن لاحقًا عن نتائج هذه الضربة"، مؤكدة استمرار القوات العراقية فى ملاحقة العناصر الإرهابية.

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