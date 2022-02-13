إعادة انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا الاتحادية لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت موقع "دويتش فيلا" الألمانى أن شتاينماير حصل على 1045 صوتا من اجمالى 1437 صوتا هم أعضاء الجمعية الاتحادية "بوندسفيرساملونج" فى برلين، والتى تتألف من أعضاء البرلمان الألمانى إلى جانب عدد متساوٍ من المندوبين الذين اختارتهم الولايات الـ 16 فى ألمانيا الاتحادية.

وكان من بين المندوبين بعض الشخصيات المعروفة، فى مقدمتهم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومدرب كرة القدم الوطنى هانسى فليك، وعالم الفيروسات البارز كريستيان دروستن وعازف البيانو إيجور ليفيت.

وينظر إلى الرئيس الحالى فرانك فالتر شتاينماير البالغ من العمر(66 عاما) وهو من الحزب الديمقراطى الاجتماعى وخدم فترتين كوزير خارجية لأنجيلا ميركل، وكان سابقا كبيرا لموظفى المستشار جيرهارد شرودر. وأظهر استطلاع للرأى مؤخرا أن 85٪ من الأشخاص الذين يعيشون فى ألمانيا يعتقدون أنه يقوم بعمل جيد، وأنه يتمتع بدعم كل من الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة المحافظة.

وكان المرشحون الثلاثة الآخرون المنافسون لشتاينماير هم: اليسارى جيرهارد ترابرت (65 عامًا) الذى رشح نفسه عن حزب اليسار المعارض، والفيزيائى ستيفانى جيباور (41 عامًا)، الذى رشحته مجموعة "المصوتون الأحرار، وماكس أوتى" ويبلغ من العمر 57 عامًا، وهو اقتصادى محافظ تم اختياره من حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف.