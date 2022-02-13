نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك التنمية الاجتماعية 90 ألف ريال للأرامل والمطلقات والفئات المستحقة ومميزات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول تمويل بنك التنمية الاجتماعية بهدف قضاء وسد احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يضم بنك التنمية الاجتماعية العديد من أنواع التمويل الاجتماعي الذي يمكن أن يستفاد منها الأشخاص ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة، وهذا باعتبار أن بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك التي تمنح قروض وفقاً لشروط محددة، علماُ بأن أحكام بنك التنمية الاجتماعية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية وكيفية التقديم بالخطوات، والفئات المستحقة للتمويل بمختلف أنواعه.

التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن تقديمه لمجموعة مختلفة من منتجات التمويل الاجتماعي، وقد أشار إلى أن هذا التمويل يصل إلى حوالي 60 ألف ريال سعودي يستفيد منه الفئات المستحقة ذو الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط، ويتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، ويضم هذه المجموعة:

تمويل الأسرة

تمويل الزواج

تمويل الترميم

آهل

كنف

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية:

من أهم أنواع التمويل الذي يبحث عنها المواطن السعودي خلال هذه الآونة لسد احتياجات الأسرة، فمن هم الفئات المستفيدة من هذا الدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وأكد البنك لكي يتمكن الفئات المستحقة من الحصول على التمويل يجب توافر شروط محددة فيه، ونعرض من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يتعدى 70 عام. سلامة السجل الإئتماني أن يكون قيمة الدخل الشهري للشخص المستفيد لا يتجاوز 12,500 ريال سعودي أن لايتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال سعودي يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة او ارملة وتعول طفلاً فأكثر

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على هذا التمويل بكل سهولة حيث يصل قيمته إلى حوالي 60 ألف ريال سعودي، ويتم السداد على فترات قد تصل إلى 5 سنوات دون الحاجة إلى التوجه إلى الفرع الرئيسي، حيث يتم السداد بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لبنك التنمية بشكل شهري، ويتم الحصول على القرض دون الحاجة إلى سداد رسوم إدارية، وأوضح البنك إنه يمكن إعفاء الشخص المستفيد من سداد القرض في حالة توفى أو العجز الكلي حسب لائحة البنك الذي تم تحديدها.

تمويل الزواج:

يعد تمويل الزواج ثاني أكثر أهمية للشباب الجدد المقبلين على الزواج خلال هذه الآونة، فهم بحاجة إلى قرض لبدء حياتهم والمساعدة على بناءها، ويشترط في حالة رغبة الشاب المتقدم للحصول على هذا التمويل تقديم عقد الزواج موثق في المحكمة ويجب أن يكون قد مر على العقد سنتين لا أكثر، علماً بأن الشخص المتقدم للزواج تكون أول مرة له ولم يسبق الزواج له من قبل.

كيفية التقديم على تمويل بنك التنمية بالخطوات: