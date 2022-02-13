الأردن تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إليها

دوت الخليج :- دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، في ضوء التطورات الراهنة، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما تدعو المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.
وتُجدد الوزارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form.
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