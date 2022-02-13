طائرة ركاب أوكرانية تهبط اضطراريا فى مولدوفا

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم الأحد أن الطرف الثانى فى عقد التأجير التمويلى ("ليزينج")، وهو مقيم فى إيرلندا، أبلغها أمس برفضه دخول الرحلة رقم "PQ0902" المتوجهة من جزر ماديرا البرتغالية إلى مطار بوريسبول قرب كييف فى مجال أوكرانيا الجوى.
ولفت البيان الى أن صاحب الطائرة، على الرغم من جهود الشركة وإبداء الجهات الحكومية الأوكرانية استعدادها لمناقشة هذه المسألة مع المؤجر، رفض رفضا قاطعا السماح للطائرة بدخول أجواء أوكرانيا، وذلك أثناء تنفيذ الطائرة هذه الرحلة.
وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق أتاح للطائرة الهبوط فى مطار كيشينيوف، وهو أقرب مطار دولى من حدود أوكرانيا، وتنظيم نقل الركاب إلى كييف بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية فى مولدوفا.
وجاء هذا البيان فى وقت أفاد فيه موقع سترانا اوا الأوكرانى بأن المجال الجوى للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من الغد بمبادرة من شركات التأمين الغربية بسبب المخاوف من تعرض هذه الدولة لـ"غزو روسى"، وهو ما نفته موسكو مرارا.
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