فيتنام ترفع قيود كورونا عن رحلات الطيران الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مدير إدارة الطيران المدنى دينه فيت سون: "ستعود وتيرة الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء". وأشار "فيت سون" إلى أن فيتنام أبلغت بالفعل شركاءها بشأن هذه السياسة الجديدة، وأن الصين هى الدولة الوحيدة التى لم توافق بعد على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع فيتنام.

وكانت فيتنام قد فرضت تدابير صارمة على الحدود فى بداية الجائحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وحققت بعض النجاح فى البداية، لكن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة الذى يمثل نحو 10 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وبدأت الدولة الواقعة جنوب شرقى آسيا بالفعل فى استئناف الرحلات الجوية بشكل تدريجى مع 15 بلدا منذ بداية العام الجارى ، بينما تخفف من متطلبات الحجر الصحى، إذ يحتاج من تلقى اللقاح من الركاب الآن إلى ثلاثة أيام فقط فى العزل.

وحسب البيانات الرسمية، سجلت فيتنام نحو 2.5 مليون إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة ونحو 3900 وفاة، وتلقى نحو 98 % من سكانها البالغ عددهم 98 مليونا على الأقل جرعتين من اللقاح.