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عمر شويل - جدة الإسكان التنموي إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 الشروط وأهم أهداف البرنامج. حيث توفر الحكومة الكثير من المساعدات المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل توفير حياة إجتماعية كريمة للمواطن السعودي. ولذلك فتقدم الحكومة كل ماهو جديد من الخدمات والمساعدات التي تساعد المواطن السعودي من أجل توفير مختلف احتياجاته الشخصية. كما يعتبر أمر توفير السكن المناسب للمواطن هو من أهم الأمور التي تعمل الحكومة على تحقيقها. لذلك تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل توفير المسكن المناسب للمواطنين وبوجه خاص لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. ولذلك تقدم الحكومة العديد من المبادرات التي تعتبر من أهمها مبادرة الإسكان التنموي والذي تم تقديمه للأسر ذات الدخل الضعيف. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم شروط وأهداف البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على ماهو برنامج الإسكان التنموي وطريقة ورابط التقديم والشروط المطلوبة للتقديم.

الإسكان التنموي إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443

حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية العديد من المبادرات للمواطنين داخل المملكة والتي تعتبر من أهمها مبادرة الإسكان التنموي. حيث أن الهدف الأساسي من تقديم هذه المبادرة هو توفير وحدات سكنية جديدة للأسر الأشد احتياجا بالمملكة. كما أن الفئة التي يشملها هذا الدعم هي مستفيدي الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وكذلك من تقدم بطلب داخل بوابة الدعم السكني كما يضم الدعم أكثر من 200 ألف وحدة سكنية جديدة مجهزة. كما أن الدعم يتم تقديمه إما ببناء وحدات سكنية جديدة أو بشراء وحدة سكنية جاهزة للسكن.

أهم شروط الإسكان التنموي

كما إنه للحصول على الدعم حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وكذلك يقيم داخل المملكة

يتم تقديم الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب ألا يكون لدى المستفيد أي مصدر أخر للدخل ويتم دفع مبلغ 200 ريال شهرياً للحصول على السكن

وفي حالة وجود مصدر أخر للدخل يتم دفع 800 ريال سعودي كل شهر مقابل الحصول على السكن

يجب أن تكون هذه هي أول مرة لحصول المستفيد على هذا الدعم.

أهم أهداف البرنامج

يهدف برنامج الإسكان التنموي العديد من الأهداف التي يتم تقديمها للأسر محدودي الدخل. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما يلي:

يهدف إلى توفير وحدة سكنية مناسبة لمحدودي الدخل ويتم ذلك مقابل مبلغ رمزي

كما يسعى لتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية لتغطية جميع محدودي الدخل بالمملكة

كما يحقق هذا الدعم أهم صور التكافل الاجتماعي بين المواطنين

ويهدف برنامج الإسكان التنموي إلى أن تصل نسبة المستفيدين بالمملكة إلى 70٪ عند عام 2030.

خطوات التسجيل في مبادرة الإسكان التنموي إلى مستفيدي الضمان

كما يتمكن من تتوافر بهم الشروط التي قمنا بعرضها من التسجيل في مبادرة الإسكان التنموي. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل كما يلي: