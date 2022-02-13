عاجل.. البنتاجون: واشنطن لا تبحث فرض عقوبات استباقية على روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن "الإدارة الأمريكية، لا تبحث مسألة فرض عقوبات "استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية فى أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وقال الناطق الرسمى باسم البنتاجون، جون كيربى، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "فى الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية". وأوضح كيربى أنه "إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا فى الوقت الحالى، فإن العقوبات ستفقد تأثيرها الرادع". وتابع: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضى قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات".

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