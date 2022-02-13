عاجل.. وزير الداخلية البولندى: نستعد لتدفق محتمل للاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - ونقلت "رويترز" عن كامينسكى تغريدة قال فيها "فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا، فإننا نستعد لسيناريوهات مختلفة، من بينها الاستعدادات الإقليمية المتعلقة بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا".

وفى وقت سابق، قال محافظ بلدة سيتشانوف، شرقى بولندا، أمس السبت، إن حكومته الإقليمية طلبت منه إعداد أماكن إيواء للاجئين المحتملين.

وأوضح كوسينسكى فى تغريدته "طُلب منا تحديد قائمة مرافق الإقامة للاجئين، وعدد الأشخاص الذين يمكن استيعابهم، والتكاليف المتضمنة ووقت تكييف المبانى مع توصية تصل إلى 48 ساعة". يشار إلى أن بولندا تستضيف حاليا ما بين مليون إلى مليونى أوكرانى، حضر الكثير منهم إلى البلاد بهدف العمل.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات الجارية، سوى ما أوردته تغريدة كامينسكى، كما لم يرد مجلس بلدية تشيتشانو على طلب للتعليق حول المسألة ذاتها.