تغريم وزيرين ماليزيين ومسئولين لخرقهم بروتوكولات كورونا

وقال جمال الدين- فى تغريدة على "تويتر"، بحسب قناة "آسيا نيوز": الغرامات ستشمل قادة المنظمة الوطنية المتحدة الذين شاركوا فى الحدث وكذلك منظمى الحدث، وستصدر بموجب القانون رقم 342 وهو قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها فى ماليزيا.
وجاءت تصريحات جمال الدين ردًا على صحيفة نشرت مقطع فيديو للقادة الثلاثة الذين وصلوا إلى مكان الحدث فى كوتا إسكندر بولاية جوهور بعد ظهر اليوم الأحد، حيث أظهر الفيديو القادة وهم يسيرون وسط حشد كبير من الجمهور دون اتخاذ الحد الأدنى من التباعد الاجتماعى بين الحضور.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات ولاية جوهور فى 12 مارس المقبل مع إعلان الترشيحات فى 26 فبراير الحالى.
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