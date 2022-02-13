تغريم وزيرين ماليزيين ومسئولين لخرقهم بروتوكولات كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الصحة الماليزى خيرى جمال الدين، مسؤولى الصحة بفرض غرامات على وزير الدفاع هشام الدين حسين ورئيس الوزراء المؤقت فى جوهور حسنى محمد، لحضورهما حدثا سياسيا ينتهك البروتوكولات الصحية لفيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال جمال الدين- فى تغريدة على "تويتر"، بحسب قناة "آسيا نيوز": الغرامات ستشمل قادة المنظمة الوطنية المتحدة الذين شاركوا فى الحدث وكذلك منظمى الحدث، وستصدر بموجب القانون رقم 342 وهو قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها فى ماليزيا.

وجاءت تصريحات جمال الدين ردًا على صحيفة نشرت مقطع فيديو للقادة الثلاثة الذين وصلوا إلى مكان الحدث فى كوتا إسكندر بولاية جوهور بعد ظهر اليوم الأحد، حيث أظهر الفيديو القادة وهم يسيرون وسط حشد كبير من الجمهور دون اتخاذ الحد الأدنى من التباعد الاجتماعى بين الحضور.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات ولاية جوهور فى 12 مارس المقبل مع إعلان الترشيحات فى 26 فبراير الحالى.