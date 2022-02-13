نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر من الخيارات المتميزة التي تيسر خطوات عديدة على عملاء البنوك، فتقدم بعض من البنوك السعودي قرض للمتعثرين فيمكن شراء قرض من بنك آخر من خلال نظام تحويل المديونية أو تحويل الالتزامات المالية أيضًا، ولكن لا بد من معرفة شروط تسديد القروض واستخراج قرض جديد وسوف نقدم لكم افضل بنك شراء مديونية 2022.

تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر

يسأل بعض المواطنين ماهي البنوك التي تشتري المديونية في المملكة العربية السعودية، وقد أعلن البنك الأهلي السعودي عن تقديم الخدمة، فيوفر تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر بسهولة، فإن تراكم عليك أقساط ودفعات القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية فيمكن أن تطلب الاشتراك في البرنامج.

قرض للمتعثرين البنك الأهلي

بدون رسوم إدارية يمكن الحصول على قرض المتعثرين أو تحويل المديونية إلى البنك الأهلي التجاري، وتكمن آلية البرامج في تحويل الالتزامات لقسط تمويلي واحد فقط يدخل في إطار التمويل الإسلامي، وينبغي توفير بعض من الأوراق والمستندات من بينها:

خطاب الموافقة بتحويل المديونية إلى البنك الأهلي، على أن يتم إدراج كافة التفاصيل والبيانات به، مثل قيمة مبالغ التعثر في السداد، وأيضًا تقديم رقم آيبان البنوك السعودية الأخرى.

كشف حساب صادر من البنوك السعودية الأخرى التي حصل منها المواطن على القرض، على أن يتم إدراج قيمة آخر ثلاث رواتب للعميل، وأن يتم التصديق عليه من خلال البنك.

خطاب تعريف صادر من خلال الجهة التي التحق بها صاحب الطلب للعمل، ويتم توثيقه أيضًا لقبوله من خلال البنك.

حساب سداد المديونية البنك الأهلي

الحد الأقصى للاستحقاق أو سداد المديونية هو خمس سنوات فقط، ومبلغ التمويل عندما لا يزيد عن 100 ألف ريال سعودي فيتعين سداد 1700، بينما عند زيادة القيمة المطلوبة للتمويل إلى الضعف، فإن الأقساط الشهرية التي يتم سدادها إلى البنك هي 3400 ريال سعودي.

أما في حال الحصول على تمويل بقيمة 350 ألف ريال سعودي، فإن الأقساط الشهرية ستصل إلى 5950 ريال سعودي، وإن كنت تريد الحصول على مبلغ أكبر من ذلك فيمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال الاتصال على رقم 920000891.