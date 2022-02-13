بخطوات بسيطة اعملي بلح الشام المقرمش في 10 دقائق مثل الجاهز

بلح الشام يعد من أروع أطباق الحلويات التي تشتهر في جميع مطابخ دول الشام، وأصبح الآن يغزوا جميع المطابخ، لأنه يتميز بطعمه المقرمش والمذهل، ويمكن حشوه بالكريمة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بدون قمع.

طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

المقادير

٢ كأس كبير من الماء.

أربع حبات من البيض.

ربع كوب كبير من الزبدة.

رشة من الفانيلا السائلة.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ست ملاعق صغيرة من السميد الناعم.

كوبان كبيران من الشربات.

كأس كبير من الفستق المجروش.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

ضعي الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم ضيفي إليه مقدار الزبدة، ثم قلبيهما لمدة ٨ دقيقة. ضيفي السميد، والنشا، ومقدار الدقيق إلى خليط الزبدة، ثم قلبي المزيج حتى يصبح مثل الكريمة الثقيلة. قومي بوضع الخليط جانبا لمدة ثلاث دقائق، حتى يهدأ قليلا، ثم ضيفي إليه حبات البيض والفانيلا تدريجيا، ثم امزجي جميع المكونات حتى يتكون خليط مثل العجينة. شكلي عجينة بلح الشام إلى عدة أصابع متوسطة الحجم، بواسطة كيس الحلواني، ثم ضعيها في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج بلح الشام. وزعي بلح الشام في الشربات، ثم قلبيه واتركيه لمدة ست دقائق، حتى يصبح بلح الشام بدون قمع جاهز للتقديم.

طريقة عمل بلح الشام بالكريمة

المقادير

كأسان كبيران من الدقيق.

٢ كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خمس حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

نصف كوب كبير من كريمة الخفق المجففة.

كأس كبير من الشربات.

طريقة التحضير