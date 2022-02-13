موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق ونسب القبول الموازي سوف نعرضها لكم الآن ونسب القبول الموازي أيضاً، حيث أن تستمر عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل من أجل التعرف على هذه النتائج بعد أن قام بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، على كافة طلبات القبول الموازي، حيث أنه قد تم الإشارة بأن موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق هو المواقع المسؤولة لنشر كافة النتائج بشكل إلكتروني، لذا سوف نتابع معكم خطوات ورابط الاستعلام عن ذلك النتائج.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

قد صرحت وزارة التربية والتعليم بالعراق على أن كافة نتائج القبول الموازي سوف يتم الإعلان عنها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل إلكتروني، حيث أن قد تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وكافة الطلبات المقدمة من خلال الطلاب والطالبات، وعليه قد وجهت الوزارة دعوتها أمام الطلاب والطالبات للقيام بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق، على أنها أصبح الإعلان عنها أمام عشرات ألاف الطلاب والطالبات، وبناءً عليه سوف نستعرض لكم ونتابع معكم الآن خطوات الاستعلام عن ذلك النتائج بشكل إلكتروني على مستوى شتى محافظات العراق، وبإمكانك التعرف على النتيجة من خلال اتباع خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها بالسطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أصبح الآن بإمكانك التعرف على نتائج القبول الموازي على مستوى كافة محافظات مستوى جميع المحافظات بالعراق بشكل إلكتروني، سواء كان من خلال إضافة الاسم الرباعي أو من خلال الرقم الامتحاني بجميع محافظات العراق، وهذا ما يتم البحث عليه من قبل الطلاب والطالبات ويرغبون بالتعرف على الخطوات الواجب اتباعها للحصول على النتيجة عن طريق اتباع هذه الخطوات: