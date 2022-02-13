جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الحشد الروسى للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ينذر بأنه سيكون هناك "تحرك عسكرى كبير فى القريب العاجل"، مشددا على أن الولايات المتحدة مستعدة للمسار الدبلوماسى إذا اختارته روسيا ومستعدة أيضا للاستجابة العسكرية حال قررت روسيا شن هجوم على أوكرانيا.





وأوضح سوليفان - فى تصريحات، نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن "الطريقة التى تحشد بها روسيا قواتها، والطريقة التى ناورت بها الأمور تجعل هناك احتمالية واضحة بوجود تحرك عسكرى كبير فى القريب العاجل". وأضاف : "أن التحرك العسكرى الكبير قد يبدأ بين روسيا وأوكرانيا فى أى لحظة"، مشددا فى الوقت نفسه على أن "روسيا قد تختار المسار الدبلوماسى"، وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار فى العمل على الدبلوماسية"، منوها "لكننا أيضا مستعدين للاستجابة بشكل متحد وحازم مع حلفائنا وشركائنا إذا قررت روسيا التحرك". وأشار "سوليفان" إلى أنه خلال نوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين، كانت روسيا تحشد قواتها فى أراضيها وفى بيلاروسيا، التى تحد أوكرانيا من الشمال، لكن خلال الـ10 أيام الماضية تسارعت وتيرة حشد القوات الروسية واقترابها من الحدود الأوكرانية، وهو ما يتيح لها "شن هجوم عسكرى بشكل سريع للغاية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوليفان: واشنطن مستعدة للاستجابة إلى تحركات روسيا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.