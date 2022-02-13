الرئيس الألمانى: موسكو ستتحمل مسؤولية خطر الحرب فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس - الذى أعيد انتخابه لولاية من خمس سنوات - أن أوروبا وسط خطر اندلاع صراع عسكرى، حرب فى أوروبا الشرقية وروسيا ستتحمل مسؤولية ذلك، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد.

ودعا الرئيس الألمانى إلى إظهار حزم فى ما يتعلق بروسيا إذا لزم الأمر، مبينا فى الوقت ذاته أن السلام ليس بالأمر السهل ويجب العمل بجد للحفاظ عليه عبر الحوار.