جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لمواجهة "سيناريوهات مختلفة"، بما فيهم تدفق مُحتمل للاجئين حال قررت روسيا شن هجوما على أوكرانيا.





وقال كامينسكى -فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- : "من الواضح أنه نظرا للوضع الراهن فى أوكرانيا، فإننا نستعد لعدة سيناريوهات". وأضاف كامينسكى: "أحد تلك السيناريوهات هو الخطوات (التى يجب إتخاذها) المتعلقة بالتدفق المحتمل للاجئين من أوكرانيا، والذين قد يضطرون للجوء إلى بلدنا فى حال وقوع النزاع المحتمل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تعلن استعدادها للتدفق المحتمل اللاجئين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.