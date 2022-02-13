منظمة دولية: الصراع فى أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية للسلام فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمنظمة الأوروبية - فى بيان اليوم - أنه بعد تعثر تحقيق انفراجة فى الأزمة الأوكرانية سحبت الولايات المتحدة موظفيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى شرق أوكرانيا.

وقد أبلغت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى بيانها أعضائها - بما فى ذلك روسيا - بقرار العديد من الدول نقل مواطنيها المشاركين فى مهمة المراقبة الخاصة فى أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمنى.

ودعت المنظمة إلى التوقف بشكل حاسم عن محاولات تهديد عناصر المراقبة، لافتا إلى أن النمسا تشارك أيضا فى أعمال المراقبة.