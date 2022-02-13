رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية العراقية برقم الامتحاني على نحو نستعرضه ونتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري، حيث ينتاب القلق والتوتر ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور حول الحصول على تلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

من المقرر على ان يتم الكشف عن كافة الخدمات التعليمية فى العراق اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك فى ظل ازمة تفشي وباء كورونا المستجد، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم على أكبر شكل ممكن على حفاظ على صحة وأمن وسلامة الطلاب وكذلك السادة أولياء الأمور والسادة المعلمين، وذلك من خلال استخدام المواقع التعليمية لاستغلالها لمساعدة الطلاب على الحصول على نتائج الطلاب فى شتى المراحل المختلفة، حيث بشكل مؤخرا قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم تجهيز امكانية الاستعلام عنها الكترونياً، وذلك بعدما تم الانتهاء رسمياً من أعمال رفع نتائج على شكل ملفات pdf عليها نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة أمام جميع الطلاب والطالبات

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننشُر و نتابع مع حضراتكم طرق الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراُ على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى شتي المحافظات العراقية، وتأتي خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- بإمكان الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور النقر على الرابط التالي”هنا”

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة نتائج القبول الموازي بالعراق

الخطوة الثالثة:- البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عند تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور بمنتهي السهولة، علماً على ان بامكانكم مشاركتنا باسفل صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للكشف عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها بمنتهى السهولة الممكنة