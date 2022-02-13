تمويل بدون ضامن بأسهل إجراءات وأول قسط بعد 6 شهور من الحصول على المال

تمويل بدون ضامن بأسهل إجراءات وأعلى مبلغ تمويل عالي من خلال البنك العربي الوطني الذي يقدم المنتجات لديه مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وهو ضمن البنوك المعتمدة من البنك المركزي السعودي، حيث يوفر القروض بصيغتي تورق والأسهم المحلية وكلهما متاحين بصورة ميسرة جداً لتلبية الاحتياجات المالية للمواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم البنك بإعطائك المال بسرعة مع إمكانية تأجيل أول 3 أو 6 أقساط في بداية القرض بمعنى أنك تحصل على المال وتسدد بعد ثلاث أو ستة أشهر حسب ما تضمنه مميزات البنك، فيما يضمن البنك الحقوق للطرفين ويعمل بمصداقية وشفافية تامة وذلك أنه يعرض كافة الأسعار التمويلية والبنود المنصوص عليها العقد والإتفاقية بين الطرفين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، علماً بأنه يطبق أنظمة ولوائح سمة لذا يسمح بالسداد المبكر وإعادة التمويل.

تمويل بدون ضامن بأسهل إجراءات البنك العربي

لا يشترط البنك العربي الوطني تقديم كفيل أو ضامن للحصول على قرض ميسر السداد، ويعتبر تحويل الراتب هو الضمان في هذه الحالة واستمرارية السداد، علماً بأنه يكون هناك غرامة تأخير تقدر بقيمة 75 ريال على كل شهر تأخير، مع وجود رسوم إدارية بنسبة 1.05% بواقع 5.250 ريال كحد أقصى أيهما أقل، وأيضا يتم تطبيق رسوم في حالة السداد المبكر وفق لوائح سمة، ولابد أن تعرف جميع اللوائح والشروط والأحكام المدونة عبر موقع البنك العربي الوطني المرفق أسفل.

شروط الحصول على تمويل بدون ضامن من البنك العربي

لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 سنة وقت طلب التمويل بدون كفيل. لابد أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص (معتمدة لدى البنك). يشترط تحويل الراتب.

كيفية طلب قرض بدون كفيل البنك العربي