نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة قطر التعليمية الجديدة 2022 “qeducation.edu.gov.qa” للتعليم عن بعد LMS في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة قطر التعليمية جاء ذلك بعد إعاقة الدراسة بظهور فيروس كورونا الجديد في منطقة الشرق الأوسط، 19، في جميع أنحاء العالم، والذي نفذت قطر بشأنه عددًا من الإجراءات الوقائية.

كجزء من الإجراءات المبكرة، تُبذل الجهود للقضاء على الفيروس في أسرع وقت ممكن، ونتيجة لذلك، أوقفت وزارة التعليم القطرية مؤقتًا التعليم المدرسي واستبدلت التعليم الإلكتروني عبر منصة LMS qa.

وسيستمر هذا حتى يتم حل الأزمة الحالية، والقضاء على فيروس متلازمة الشرق الأوسط (MERS- CoV)، واستعادة التعليم المدرسي.

رابط منصة قطر التعليمية

رغبت وزارة التربية والتعليم في قطر في توضيح مناهج الطلاب وطرق التدريس، حيث تم إطلاق منصة التعلم عن بعد LMS qa لتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم واكتساب المنهج بأكمله.

وتتمثل مهمة المنصة في مواصلة تثقيف القطريين حتى القضاء على الفيروس الوبائي، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة التربية قناتين تعليميتين على مدار 24 ساعة للتعليم عن بعد.

تسجيل الدخول إلى منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد

ويمكن الوصول إلى هذه القناة عبر YouTube، مما يمكّن الطلاب من وضع إشارة مرجعية على مقاطع الفيديو للرجوع إليها في المستقبل، ويمكن للطلاب الحصول بسهولة على مواد الدورة دون صعوبة.

رابط للدخول إلى موقع lms education qa

يمكنك الآن الوصول إلى المنصة التعليمية Qatar LMS qa مباشرة من الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم القطرية، حيث يمكنك عرض جميع الدروس لجميع مستويات الدراسة وفقًا للمنهج القطري عبر نظام التعليم عن بعد الذي تم تنفيذه استجابةً لمنع انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط 19).

منذ أن وصلت الملاحظة حول منع الدراسة القطرية إلى جميع الفئات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات الخاصة وكذلك الجامعات الحكومية في قطر، فإننا ننشر جميع الحقائق المتعلقة بالمنصة التعليمية القطرية lms qa اليوم.

رابط منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد

بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم القطرية وتفعيل نظام التعلم المنزلي، تم السعي وراء العديد من المنصات التعليمية والقنوات التعليمية لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب وأولياء الأمور. بالإضافة إلى القنوات التعليمية، طورت وزارة التربية والتعليم منصة LMS QA التعليمية، وقناة YouTube القطرية “youtube” للتعلم عن بعد.