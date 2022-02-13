تسجيل 21 وفاة و14048 إصابة كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة السبت، تسجيل 21 وفاة و 14048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13477 وفاة و 1450810 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 26.86 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 193672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 176 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 180 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1155 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 28 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 19123 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (10 أيام ) إلى 1243661 حالة.

كما أشار إلى إجراء 52297 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 15479967 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4633788، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4298869.