عاجل.. أوكرانيا تطلب اجتماعا مع روسيا وأعضاء وثيقة فيينا خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأوكرانى، دميترى كوليبا، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول فى وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال كوليبا، فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد "لم تستجب روسيا لطلبنا بموجب وثيقة فيينا. وبالتالى، نتخذ الخطوة التالية. ونطلب اجتماعًا مع روسيا وجميع الدول المشاركة فى غضون 48 ساعة لمناقشة تعزيزها وإعادة انتشار قواتها على طول حدودنا وفى شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا". وأضاف: "إذا كانت روسيا جادة بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة فى منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فيجب عليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تقليل التوتر وتعزيز الأمن لجميع الدول المشاركة".

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