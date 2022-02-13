بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة فى صمت من أجل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البابا - فى كلمة القاها اليوم الأحد أمام الحشود فى ساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "الأنباء القادمة من أوكرانيا مقلقة للغاية، أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وإلى ضمير القادة السياسيين"، داعيا الجميع إلى الصلاة فى صمت.

يأتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أى غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدى إلى معاناة واسعة النطاق وستتسبب فى عزل موسكو.